Священник назвал главную ошибку при крещении ребенка

Оказалось, что крестить ребенка нужно обязательно в первые пять месяцев его жизни. Иначе молодые родители совершают грех. Об этом РИА «Новости» рассказал протоиерей Максим (Первозванский).

Экс-президент Ирландии Мэри Макалис не так давно вызвала бурные споры среди верующих, заявив, что «крещение младенцев — это принудительное членство в Католической церкви». Она заявила, что нельзя крестить детей, когда они еще новорожденные, мол, такое таинство должно происходить добровольно. В итоге Макалис призвала и вовсе отменить крещение младенцев.

По словам протоиерея Максима, в строгом православии нет обязательного правила о возрасте крещения. Но устоявшиеся традиции говорят, что лучше сделать это в самом раннем возрасте — до пяти месяцев. Так можно причащать ребенка и молиться за него.

«Если ребенок не крещен без уважительной причины до пяти месяцев, то родителям это вменяется в грех», — пояснил протоиерей.

По словам священника, в последнее время молодые родители все чаще решают откладывать таинство до 10-12 лет своего ребенка. Так, мол, они готовят его к важному событию.

«В дальнейшем человек будет часто сталкиваться с кризисными моментами: он может стать атеистом или сменить веру, а потом пожелать вновь вернуться в православие. Для этого в православии существует исповедь», — пояснил отец Максим.