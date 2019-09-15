Священник научил женщин обращению с занудами. Мужчинам это не понравится

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов дал дельный совет женщинам, которые страдают от занудства мужчин. По словам священника, нужно просто научиться ними манипулировать.

«Воцерковленный — это ничего не значит, это не добродетель. Истязатель может быть и воцерковленным, и невоцерковленным, и представителем другой религии. Просто ваш муж — зануда», — доходчиво объяснил служитель церкви. Так он ответил в эфире радио «Радонеж» на вопрос слушательницы, которая устала от постоянных придирок супруга.

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По словам отца Димитрия, зануды таким образом пытаются поднять собственную цену и значимость в глазах спутницы жизни. Но это бессмысленно. Такому мужу — цена «15 копеек до хрущевской реформы», заметил священник.

Как объяснил представитель РПЦ, у супруга может подняться цена только за счет благородства, которое в свою очередь поднимается за счет любви. Женщине же отец Димитрий посоветовал изучить мужа получше и начать ним манипулировать.

«Все умные женщины так поступали», — подчеркнул отец Димитрий. По его словам, когда имеешь дело с занудой, иного способа достичь согласия не существует.