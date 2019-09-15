Священник научил женщин обращению с занудами. Мужчинам это не понравится
«Воцерковленный — это ничего не значит, это не добродетель. Истязатель может быть и воцерковленным, и невоцерковленным, и представителем другой религии. Просто ваш муж — зануда», — доходчиво объяснил служитель церкви. Так он ответил в эфире радио «Радонеж» на вопрос слушательницы, которая устала от постоянных придирок супруга.
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По словам отца Димитрия, зануды таким образом пытаются поднять собственную цену и значимость в глазах спутницы жизни. Но это бессмысленно. Такому мужу — цена «15 копеек до хрущевской реформы», заметил священник.
Как объяснил представитель РПЦ, у супруга может подняться цена только за счет благородства, которое в свою очередь поднимается за счет любви. Женщине же отец Димитрий посоветовал изучить мужа получше и начать ним манипулировать.
«Все умные женщины так поступали», — подчеркнул отец Димитрий. По его словам, когда имеешь дело с занудой, иного способа достичь согласия не существует.