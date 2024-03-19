Общество

19 марта 2024, 17:04

Священник Муравьев призвал россиян во время Великого поста отказаться от телевизора и интернета

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Священник Сергий Муравьев обратился к россиянам, соблюдающим Великий пост, и призвал их на время отказаться от интернета и телевизора. По его словам, в этот период верующие должны ограничивать себя от суеты мира, написал Life.

Что касается ограничений в еде, они носит исключительно аскетический характер.

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«Великий пост — весна духовная. Это период нашего деятельного покаяния и приготовление к празднику Пасхи — Воскресения Христова», — добавил священнослужитель.

В период Великого поста приветствуется молитва, посещение богослужений, добрые дела и помощь ближним.

Великий пост

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