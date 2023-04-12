Общество 12 апреля 2023, 17:35 Священник Лоргус: на Пасху кроме куличей и яиц можно освящать вино и мясо

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Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. О том, какие еще продукты можно освящать помимо крашенных яиц и куличей, рассказал протоиерей Андрей Лоргус в беседе с News.ru.

По словам священника, в специально отведенные места для освящения можно приносить вино, мясо, окорок и сыр. Также многие верующие помимо яиц и куличей берут с собой колбасу и сало.

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Отмечается, что освящение творожной пасхи является исключительно русской традицией.