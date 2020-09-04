Священник из Челябинска устроился в пиццерию
Священнослужитель развозит еду на «ослике» — так он называет свой трехколесный мопед с навесом.
«Пополняю свой благотворительный фонд „Путями Твоими“», — пояснил клирик.
И в то же время он выполнял социальную миссию — привозил горожанам итальянское блюдо во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Иоанн Карабидович уже работал в этой пиццерии в 2017 году. В мае он устроился туда снова.
Священник создал благотворительный фонд в 2019-м. Он помогает мотоциклистам, попавшим в ДТП, а также семьям священников, которые попали в сложную ситуацию. Часть средств клирик перечисляет на восстановление разрушенных храмов.
В апреле 2019 года священник попал в аварию. На починку мотоцикла пришлось бы много потратить, поэтому клирик теперь копит на новый. А пока разъезжает по городу на «ослике».
Карабидович известен в Челябинске как батюшка-байкер.