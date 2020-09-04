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    04 сентября 2020, 19:39

    Священник из Челябинска устроился в пиццерию

    Алена Макаренко

    Клирик храма святого Александра Невского Иоанн Карабидович устроился работать курьером в пиццерию. Об этом сообщил «Царьград».
    Священник из Челябинска устроился в пиццерию

    Священнослужитель развозит еду на «ослике» — так он называет свой трехколесный мопед с навесом.

    «Пополняю свой благотворительный фонд „Путями Твоими“», — пояснил клирик.

    И в то же время он выполнял социальную миссию — привозил горожанам итальянское блюдо во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

    Иоанн Карабидович уже работал в этой пиццерии в 2017 году. В мае он устроился туда снова.

    Священник создал благотворительный фонд в 2019-м. Он помогает мотоциклистам, попавшим в ДТП, а также семьям священников, которые попали в сложную ситуацию. Часть средств клирик перечисляет на восстановление разрушенных храмов.

    В апреле 2019 года священник попал в аварию. На починку мотоцикла пришлось бы много потратить, поэтому клирик теперь копит на новый. А пока разъезжает по городу на «ослике».

    Карабидович известен в Челябинске как батюшка-байкер.

    Новости SMI.FM