Русская православная церковь объяснила, почему не закрывает храмы. По мнению представителей РПЦ, священник — это врач, который дал присягу служить Богу и людям.

«Конечно, если ты веришь, что Бога нет, то можешь твердить, что храмы — это пункты обмена денег на свечки. Но если ты хоть раз был в церкви, ты понимаешь, что это неправда. Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Легойда добавил, что многим священникам больше 65 лет. Но, несмотря на возраст, их никто не освободит от «пастырского долга», ведь они давали присягу. Как и врачи, священнослужители будут ходить домой к старикам и в больницы к инфицированным.

По его мнению, неверно сравнивать церкви с ресторанами. Священник в храме находится на посту и продолжит служить и молиться. Так Легойда прокомментировал информацию о том, что РПЦ не хочет закрывать храмы, чтобы не лишиться доходов.

Православные храмы в России продолжат работать, РПЦ объявила о закрытии только воскресных школ и кружков. Между тем Федерация еврейских общин России закрыла свои синагоги по всей стране, в мечетях перестали совершать намазы, во Всемирном союзе староверов призвали на время воздержаться от посещения храмов.