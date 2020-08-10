Священник довел до истерики ребенка во время крещения. Коллеги заявляют, что «ему так удобно»
На кадрах батюшка резко окунает в воду кричащего младенца, а его крестный пытается забрать малыша из рук священника.
Как рассказал «360» клирик Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимир Степаненко, ничего противозаконного представитель церкви не сделал.
«То, что детей крестят с погружением, — это правильно. То, как священник это делает, — он преклонного возраста, нужно понимать его физиологические способности. Он крестит именно так, потому что ему так удобно, он по-другому не сможет», — заявил Степаненко.
Сам автор видео Дмитрий Андреев поделился с «360», что был напуган таким поведением батюшки.
«Мы испугались за своих детей. Я просто обратил внимание, что батюшка окунает вниз головой маленьких детей и не идет на уступки родителей. Я стоял впритык и был готов унести ребенка, если бы его окунали с головой», — рассказал Андреев.
Ранее один из священников РПЦ призвал не путать религию и магию.