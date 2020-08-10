Священник довел до истерики ребенка во время крещения. Коллеги заявляют, что «ему так удобно»

В соцсетях обсуждают видео крещения младенца в одном из храмов в Ярославской области. На нем видно, как батюшка практически швыряет ребенка в воду, погружает его в купель с головой, малыш заходится в истерике. «360» узнал мнение клирика, насколько священник правильно совершал обряд.

На кадрах батюшка резко окунает в воду кричащего младенца, а его крестный пытается забрать малыша из рук священника.

Как рассказал «360» клирик Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимир Степаненко, ничего противозаконного представитель церкви не сделал.

«То, что детей крестят с погружением, — это правильно. То, как священник это делает, — он преклонного возраста, нужно понимать его физиологические способности. Он крестит именно так, потому что ему так удобно, он по-другому не сможет», — заявил Степаненко.

Сам автор видео Дмитрий Андреев поделился с «360», что был напуган таким поведением батюшки.

«Мы испугались за своих детей. Я просто обратил внимание, что батюшка окунает вниз головой маленьких детей и не идет на уступки родителей. Я стоял впритык и был готов унести ребенка, если бы его окунали с головой», — рассказал Андреев.

Ранее один из священников РПЦ призвал не путать религию и магию.