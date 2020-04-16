    16 апреля 2020, 04:27

    Священник допустил исповедь по телефону в случае смертельной опасности

    Валерия Шафирко

    Таинства исповеди и причащения требуют личного участия человека, однако для исповеди возможно исключение в том случае, если человеку грозит смертельная опасность или полная изоляция без перспективы из нее выйти в ближайшее время. Такое мнение высказал настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков в беседе с РИА «Новости».

    «Удаленная исповедь, например по телефону, допустима, на мой взгляд, только в случае смертельной опасности или полной изоляции человека, когда он в ближайшее время не сможет это положение изменить», — сказал священник.

    Он также отметил, что в церковных обрядах личное участие человека имеет важное значение, без физического участия верующих проведение многих из них невозможно.

    По словам Волкова, в истории Церкви есть практика причащения дома ранее освященными дарами, «но эта практика все же предполагает, что сами Дары уже были освящены в присутствии общины в храме, а затем разнесены тем, кто находится дома».

    «А онлайн-причастие в современном православном богословском осмыслении Евхаристии представляется совершенно невозможным», — подчеркнул священник.

    В грядущее воскресенье — 19 апреля, — православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова или Пасху. Богослужения и крестный ход пройдут без прихожан. Священники призывают православных оставаться дома и не рисковать здоровьем. Тем более что освятить куличи и яйца можно будет самим.