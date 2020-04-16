Священник допустил исповедь по телефону в случае смертельной опасности

«Удаленная исповедь, например по телефону, допустима, на мой взгляд, только в случае смертельной опасности или полной изоляции человека, когда он в ближайшее время не сможет это положение изменить», — сказал священник.

Он также отметил, что в церковных обрядах личное участие человека имеет важное значение, без физического участия верующих проведение многих из них невозможно.

По словам Волкова, в истории Церкви есть практика причащения дома ранее освященными дарами, «но эта практика все же предполагает, что сами Дары уже были освящены в присутствии общины в храме, а затем разнесены тем, кто находится дома».

«А онлайн-причастие в современном православном богословском осмыслении Евхаристии представляется совершенно невозможным», — подчеркнул священник.

В грядущее воскресенье — 19 апреля, — православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова или Пасху. Богослужения и крестный ход пройдут без прихожан. Священники призывают православных оставаться дома и не рисковать здоровьем. Тем более что освятить куличи и яйца можно будет самим.