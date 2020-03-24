Священник-биолог: верующим не стоит бояться коронавируса в храме

По словам Отца Владимира, «храм для каждого верующего человека — это дом Божий», однако это не значит, «что в храме никто не может заразиться».

«Господь хочет что-то дать человеку всегда, а человек должен хотеть это принять искренне, всем сердцем. И вот тогда эта связь осуществляется между Богом и людьми, таинственная. И, конечно, представить себе, что во время таинства соединения человека с Богом может произойти заражение, это оскорбление разума верующего человека. Точно знаю одно. Никаким образом присутствие человека в храме не повредит его душе. Когда мы какие-то таинственные, мистические вещи пытаемся описать простым языком науки (физики или биологии), это не работает. Я точно знаю, что если человек приходит в дом к любящему отцу, с ним там ничего плохого не случится, в это я верю», — пояснил священник.

Отец Павел уточнил, что необходимо обратиться к настоятелю храма, если в нем не следуют правилам санитарной безопасности.

«Если настоятель говорит, что он не поддерживает все эти введенные правильные нормы, тогда нужно об этом сообщить благочинному, то есть, главному священнику в районе. И должно быть это прекращено, безусловно», — добавил иерей.

Отец Владимир отверг необходимость закрывать храмы во время пандемии коронавируса.

«Страны Италия, Испания, которые прекратили богослужения в первую очередь, как одну из первых мер по борьбе с распространением инфекции. Посмотрите там на цифры. Помогло им это? Люди отказались от Бога, они испугались, что Бог может принести им зло. Они сами себя поставили в ситуацию, когда они не верят в благодатную помощь Божью. Вот ее и нет. Не Бог тебя за это наказал, ты сам отказался от Него, закрыв дома его и запретив участие людям в соединении с ним», — заметил он.