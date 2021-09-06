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    06 сентября 2021, 21:23

    «Свирепые русские»: китайцы выразили свое мнение о победе России в танковом биатлоне

    Ирэна Вороник

    Жители Китая высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр — 2021. Свое мнение в интернете выразили пользователи портала Sina Weibo.

    «Свирепые русские»: китайцы выразили свое мнение о победе России в танковом биатлоне

    Большинство комментаторов отметили то, насколько хорошо подготовлены россияне. Они назвали их результаты выдающимися, а некоторые сочли, что русские в соревнованиях выглядят свирепо.

    «Они всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок», — написал один из пользователей.

    Именно российские экипажи стали лидерами гонки на трассе — они прошли дистанцию за один час 36 минут и 49 секунд. Сборная Китая заняла второе место с отставанием на десять минут и 31 секунду.

    Армейские международные игры проходили в Китае с 22 августа по 4 сентября. Они охватили территорию 11 стран. Участниками стали боолее пяти тысяч военных в составе 277 команд.