«Свирепые русские»: китайцы выразили свое мнение о победе России в танковом биатлоне

Жители Китая высоко оценили выступление российской команды на соревнованиях по танковому биатлону в рамках Армейских международных игр — 2021. Свое мнение в интернете выразили пользователи портала Sina Weibo.

Большинство комментаторов отметили то, насколько хорошо подготовлены россияне. Они назвали их результаты выдающимися, а некоторые сочли, что русские в соревнованиях выглядят свирепо.

«Они всякий раз показывают, что уровень их подготовки чрезвычайно высок», — написал один из пользователей.

Именно российские экипажи стали лидерами гонки на трассе — они прошли дистанцию за один час 36 минут и 49 секунд. Сборная Китая заняла второе место с отставанием на десять минут и 31 секунду.

Армейские международные игры проходили в Китае с 22 августа по 4 сентября. Они охватили территорию 11 стран. Участниками стали боолее пяти тысяч военных в составе 277 команд.