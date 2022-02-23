Свинки оккупировали пляж на Багамах. Их забавы вызовут зависть у каждого

Свиньи оккупировали пляж на одном из необитаемых островов на Багамах. Они весело резвятся в воде, чем приводят в восторг туристов.

Свинок нашли совсем маленькими и поселили их в вечное лето. Теперь их главной обязанностью является поддержание пляжа в надлежащем виде, а также развлечение туристов.

Остров Пинг-Бич является настоящим магнитом для туристов. На него приплывают, чтобы посмотреть на одичавших свиней, которые совершенно не боятся людей. Эти забавные хряки принимают водные и солнечные процедуры на пляже. В случае, если туристическая лодка подплывает близко к берегу, свинки запрыгивают внутрь и выпрашивают еду.