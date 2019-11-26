Свинину в халяльной продукции обнаружили на Урале.

Эксперты проверяли халяльные пельмени, колбасы и котлеты. Образцы не должны были содержать свинину, так как производитель представляет их как халяльную продукцию. Однако, оказались исключения.

Производитель из Челябинской области был уличен в нарушении — в его продукции эксперты обнаружили частицы свинины. Оказавшиеся не халяльными продукты изъяли из оборота, а производителю теперь грозит штраф до 300 тысяч рублей.