Свинина резко подешевела в России

Цены на свинину резко пошли вниз с российских магазинах. Мясо стало дешеветь из-за увеличения производства и снижения спроса, сообщили в Национальном союзе свиноводов (НСС).

Снижение стоимости свинины зафиксировали в период с 29 ноября по 5 декабря. За это время живые свиньи стали дешевле на 7,2%, уточнил «Коммерсант». Ценник за килограмм упал до 96,8 рубля, а полутуши потеряли в цене 4,9%, подешевев до 146,46 рубля. В 2020 году средняя стоимость составляла 100 рублей и 148,1 рубля соответственно.

За прошлую неделю ценники на разделанное мясо опустились до 229 рублей за килограмм. Но такая сумма остается более высокой по сравнению с 2020 годом. Тогда килограмм свинины обходился в 205,8 рубля.

Как отметила гендиректор НСС Юрий Ковалев, спрос на свинину падает после завершения сезона шашлыков. Также на ситуации сказывается увеличение предложения. Согласно данным Минсельхоза, в январе–октябре производство свинины в индустриальном секторе увеличилось до 3,99 миллиона тонн. К концу года специалисты НСС ожидают, что объем рынка вырастет до 4,9 миллиона тонн. Такая цифра будет на 1% выше, чем была в 2020 году.