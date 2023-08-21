Общество 21 августа 2023, 13:23 Свидетельство о рождении ребенка получили в роддоме больше половины семей в Москве в прошлом году Ракова: более половины семей в Москве получают свидетельство о рождении ребенка в роддомах Сайт мэра и правительства Москвы

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Больше половины родителей воспользовались возможностью получить свидетельство о рождении ребенка сразу в столичных роддомах в прошлом году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столичных роддомах родителям помогут с оформлением других важных документов для новорожденных, а сотрудники центров госуслуг предоставят поддержку при регистрации, подтверждении и восстановлении учетной записи на портале госуслуг, а также добавлении ребенка в личный кабинет родителя.

Сейчас в столичных роддомах работают около 100 сотрудников центров госуслуг, которые регистрируют рождение ребенка. В 2022 году возможностью получить первый документ новорожденного сразу в роддоме воспользовались больше половины родителей. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Кроме того, если родители отказались от подарочного набора детских принадлежностей, они смогут подать документы на получение компенсационной выплаты для приобретения необходимых предметов и средств для ухода за малышом.

При желании родители смогут обратиться в ближайший офис госуслуг для получения свидетельства о рождении. Все необходимые документы оформят одним пакетом в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка».

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