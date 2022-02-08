Свидетельства о смерти в России станут электронными с 1 марта

Медицинские свидетельства о смерти по всей России станут электронными с 1 марта 2022 года. Единый реестр таких документов будет вести Минздрав. Такое постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, написала «Российская газета».

Формирование электронного свидетельства о смерти теперь будет обязательным, а не по желанию. Все сведения об умершем, включая причину кончины, изначально будут вносить в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда данные поступят в Единый госреестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие структуры.

Свидетельство о смерти больше не придется никуда предоставлять самостоятельно. Например, раньше родственникам умершего нужно было приносить бумажный документ в органы ЗАГС. Нововведение не только избавит людей от необходимости посещать медучреждение, но и повлияет на качество статистической информации. Цифровые инструменты позволят врачам более точно кодировать причины смерти, объяснил замглавы Минздрава Павел Пугачев.

Электронное свидетельство о смерти родственника россияне смогут получить в личном кабинете на портале «Госуслуги», отметила «Газета.ru».