Свидетельства о рождении и смерти станут выдавать на «Госуслугах»

Медицинские документы о рождении и смерти с 1 марта можно будет получить в электронном виде на «Госуслугах». Такая возможность появится после их включения в соответствующие федеральные реестры. Правила ведения реестров описаны в постановлениях правительства РФ, их опубликовали 7 и 8 февраля. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, одно из постановлений задает правила ведения Федерального реестра медицинских документов о рождении. Данные о новорожденных туда будут вносить сами медицинские организации.

В реестр будет попадать информация о реквизитах свидетельства о рождении, данные о ребенке и его матери, месте рождения и регистрации. Предполагается, что получить свидетельство можно будет в личном кабинете на «Госуслугах».

Если родителям понадобится получить свидетельство о рождении ребенка в бумажном виде, медицинская организация должна будет внести все сведения о ребенке и его матери в реестр в течение одного рабочего дня с момента выдачи документа.

В правительстве надеются, что нововведение снимет часть нагрузки с россиян, которые ранее должны были сами получать справки в роддомах и относить их в ЗАГС.

Ранее в Теlеgrаm-канале правительства сообщили, что в электронный вид переведут большинство медицинских документов, в том числе выписки, справки и медкарты.