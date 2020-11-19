Свидетельства о браке и разводе перестанут выдавать в России

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сообщил, что в ближайшем будущем в России перестанут выдавать свидетельства о браке и разводе. Вместо них будут цифровые версии.

Тем не менее есть вероятность, что документ о регистрации брака все-таки оставят в традиционном бумажном виде для создания торжественности.

«До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. <…> Свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — передает РИА «Новости» слова Егорова.

По его словам, не за горами тот день, когда свидетельство о разводе станет историей. Сейчас ЗАГСы России работают на базе Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Туда вносят все акты гражданского состояния. Оператором этой системы является как раз ФНС.

В середине ноября в подмосковных ЗАГСах стали принимать ограниченное количество гостей — не более 10 человек на одну свадьбу.