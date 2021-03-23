Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате угрожал свидетелю

Волгоградец, которого обвиняют в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, угрожал основному свидетелю во время суда. Следствие проверит его слова на наличие признаков преступления. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Ее слова процитировало РИА «Новости». Речь идет про уголовное дело, которое возбудили после убийства мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде. Его начали рассматривать в суде 2 февраля — очередное заседание состоялось 23 марта.

«Сегодня после завершения судебного заседания основной фигурант уголовного дела высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений», — отметила Черединина.

Она уточнила, что гособвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления в словах подсудимого — его уже направили в следственные органы.

По данным следствия, конфликт произошел в октябре 2020 года. Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. Она попросила своего брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. Тот подстерег Гребенюка возле банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил.

В результате пострадавший впал в кому — 1 ноября он скончался от полученных травм. Против Мелконяна завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Уголовные дела возбудили также против его сестры и ее мужа — он был у банка вместе с Мелконяном.