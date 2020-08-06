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    06 августа 2020, 12:43

    Свидетели рассказали о поведении Ефремова после аварии

    Мария Шагиахметова

    Свидетель ДТП с Михаилом Ефремовым Владислав Женжебир заявил, что лично видел, как актера выводили с водительского места автомобиля. Мужчина также рассказал, что артист создавал потенциально аварийные ситуации. Об этом сообщает ТАСС.
    Свидетели рассказали о поведении Ефремова после аварии

    Очевидец поделился в суде, что ехал на своем автомобиле за машиной актера, который два раза резко останавливался, что могло привести к столкновению.

    «Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — рассказал свидетель со стороны обвинения. Он отметил, что сразу после аварии актер сел на бордюр и попросил у Женжебира сигарету.

    На вопрос адвоката, может ли мужчина подтвердить, что человек, которого вывели с водительского места, и Ефремов — одно лицо, Женжебир ответил положительно. При этом другая свидетельница сообщила, что актера вытащили с пассажирского места.

    «Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД», — поделилась свидетельница Анна Ордян. Но она добавила, что несколько очевидцев говорили ей, что актер во время аварии был за рулем.

    Второе заседание суда по делу актера проходит сегодня, 6 августа, в Пресненском зале суда. Ефремова защищает адвокат Эльман Пашаев. Однако юрист Александр Островский поделился мнением, что артист стал «жертвой» Пашаева.

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