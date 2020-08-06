Свидетели рассказали о поведении Ефремова после аварии

Очевидец поделился в суде, что ехал на своем автомобиле за машиной актера, который два раза резко останавливался, что могло привести к столкновению.

«Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — рассказал свидетель со стороны обвинения. Он отметил, что сразу после аварии актер сел на бордюр и попросил у Женжебира сигарету.

На вопрос адвоката, может ли мужчина подтвердить, что человек, которого вывели с водительского места, и Ефремов — одно лицо, Женжебир ответил положительно. При этом другая свидетельница сообщила, что актера вытащили с пассажирского места.

«Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД», — поделилась свидетельница Анна Ордян. Но она добавила, что несколько очевидцев говорили ей, что актер во время аварии был за рулем.

Второе заседание суда по делу актера проходит сегодня, 6 августа, в Пресненском зале суда. Ефремова защищает адвокат Эльман Пашаев. Однако юрист Александр Островский поделился мнением, что артист стал «жертвой» Пашаева.