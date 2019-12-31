«Свидетели илоновы»: Рогозин назвал любовь к Илону Маску почитанием всего западного
«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект „свидетелей илоновых“», — пояснил Дмитрий Рогозин.
По его словам, поклонники слишком преувеличивают деятельность Илона Маска, но забывают о достижениях российских компаний.
«Вот это вот вечное почитание всего западного, красивого, в красивой обертке — нам это, конечно, не нравится», — заявил глава «Роскосмоса».
Он добавил, что уважает деятельность Маска и Безоса, но подчеркнул: «Роскосмос» не привык делать «шоу» из каждого пуска. По словам Рогозина, это, может быть, «даже нужно делать». Гендиректор корпорации убежден, что каждый должен заниматься своим делом.
«Подготовка пусковой кампании и сам пуск — это колоссальное напряжение, поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против», — заключил Дмитрий Рогозин.