Свидетелей Ефремова попросили проверить из-за ложных показаний

«Прошу суд отнестись критически к показаниям свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Багдасяна из-за их противоречивости и непоследовательности, а также вынести определения для передачи в правоохранительные органы, чтобы те провели доследственную проверку», — привел ТАСС слова адвоката семьи погибшего Анны Бутыриной.

Правозащитница отметила, что потерпевшие хотят, чтобы правоохранители выяснили, были ли показания свидетелей ложными. При этом она подчеркнула, что всех предупредили об ответственности за дачу подобных показаний.

Очередное заседание суда 3 сентября проходит в Пресненском суде Москвы. Во время прений сторон Ефремов признал свою вину в ДТП. При этом актер два месяца вину отрицал. Кроме того, на прениях прокурор Диана Галиуллина запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Актер врезался в фургон доставщика Сергея Захарова, который позже скончался. Самого артиста отправили под домашний арест.