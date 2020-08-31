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    31 августа 2020, 21:23

    Свидетель защиты Ефремова назвал журналистов «натуральными подлецами»

    Артур Блянихов

    Леван Бадасян, выступающий свидетелем защиты по делу Михаила Ефремова, отругал журналистов после дачи показаний в суде. Об этом сообщил Life.

    Бадасян признался, что не хочет разговаривать с представителями СМИ, поскольку они, по его мнению, «криво выполняют свою работу».

    «Вы все самые натуральные подлецы», — подчеркнул мужчина.

    По данным издания, ранее Бадасян обвинил пострадавшую сторону в том, что они «хайпуют» по телевизору с утра до вечера после аварии.

    Новости SMI.FM