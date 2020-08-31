Свидетель защиты Ефремова назвал журналистов «натуральными подлецами»

Бадасян признался, что не хочет разговаривать с представителями СМИ, поскольку они, по его мнению, «криво выполняют свою работу».

«Вы все самые натуральные подлецы», — подчеркнул мужчина.

По данным издания, ранее Бадасян обвинил пострадавшую сторону в том, что они «хайпуют» по телевизору с утра до вечера после аварии.