Свидетель защиты Ефремова назвал журналистов «натуральными подлецами»
Леван Бадасян, выступающий свидетелем защиты по делу Михаила Ефремова, отругал журналистов после дачи показаний в суде. Об этом сообщил Life.
Бадасян признался, что не хочет разговаривать с представителями СМИ, поскольку они, по его мнению, «криво выполняют свою работу».
«Вы все самые натуральные подлецы», — подчеркнул мужчина.
По данным издания, ранее Бадасян обвинил пострадавшую сторону в том, что они «хайпуют» по телевизору с утра до вечера после аварии.