  • Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взорвать военный корабль

    23 октября 2019, 20:41

    Екатерина Керсипова

    Свидетель по делу о взрыве в петербургском метро в апреле 2017 года Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке. Он проходил подготовку вместе с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым, сообщил «Интерфакс».
    Свидетель по делу о теракте в Петербурге планировал взорвать военный корабль

    Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге 23 октября заслушал показания Турдиева, которые огласил прокурор. Сам свидетель сейчас находится в Киргизии.

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    Турдиев признался, что он проходил подготовку в лагере террористов в Сирии. Там их обучали изготовлению самодельных взрывных устройств и владению оружием. В 2017 году ему поручили взорвать один из военных кораблей в порту Владивостока. Ему не удалось осуществить задуманное, поскольку его не пустили в Россию из-за ограничения на въезд. По делу о подготовке теракта в отношении преступника ранее возбудили уголовное дело.

    Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, в тот день Акбаржон Джалилов пронес в подземку два взрывных устройства. Одно он заложил на станции «Площадь Восстания», другое закрепил на себе. Бомбу на станции правоохранителям удалось найти и обезвредить, второе устройство взорвалось. В результате погибли 16 человек, включая смертника, а 67 пострадали. Перед судом предстали 11 обвиняемых.