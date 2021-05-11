Российским юристам предложили запретить брать телефоны на свидания с заключенными

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий юристам брать с собой в колонию любую технику. Авторы инициативы заявили, что такая мера поможет бороться с передачей телефонов осужденным.

Депутаты предложили изменить статью «Свидания осужденных к лишению свободы» в Уголовно-исполнительном кодексе (УИК). Они отметили, что поправки позволят выполнить старое постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Речь идет о деле «Захаркин против России», когда к заключенному не пустили юриста без статуса адвоката. Судьи тогда заявили, что в российских законах не прописаны правила свиданий осужденных и их представителей в ЕСПЧ, напомнил «Коммерсант».

В законопроекте предлагается запретить адвокатам, юристам и нотариусам брать с собой в колонию «технические средства связи», а также «устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись». Исключение будет составлять копировально-множительная техника и фотоаппарат для снятия копий с личного дела. При этом использовать их можно будет только в отдельном помещении.

По словам одного из авторов документа, депутата Анатолия Выборного, принятие законопроекта поможет бороться с кол-центрами в колониях. Он подчеркнул, что депутаты хотят добиться того, чтобы никто не мог проносить телефоны к заключенным.