Свиблова отреагировала на назначение Сафронова в Ульяновский госуниверситет

Директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» назначение художника Никаса Сафронова на пост декана факультета культуры и искусства Ульяновского госуниверситета.

«Вполне возможно, что Никас как человек общительный, надеюсь, культурный может оказаться очень неплохим деканом. Ведь это же не педагог. Он должен обеспечить организацию учебного процесса, взять хороших преподавателей, смотреть за учебным планом», — объяснила Свиблова.

Она заметила, что только по будущим результатам студентов факультета можно будет проводить оценку работы Сафронова. По ее словам, художнику надо дать возможность показать себя в деле, если у него есть позыв учить, что для человека естественно.

«То, что ему захотелось преподавать, это понятно, что не ради денег и славы», — добавила Свиблова.