Общество 18 января 2024, 20:37 Свежие следы горения обнаружили на месте крушения борта Пригожина MK.RU: на месте крушения самолета с Пригожиным появились свежие следы горения РИА «Новости»

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На месте крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили свежие следы горения. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Покрытый сажей снег близ мемориала Пригожину заметила журналистка издания Екатерина Царева, которая побывала на месте падения. Она не стала уточнять, что именно горело рядом с памятником. Также рядом не было самих подожженных предметов.

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По данным издания, подъезд к месту крушения самолета расчистили с помощью специальной техники. Кто организовал расчистку дороги, неизвестно.

Царева добавила, что в районе села Куженкино Тверской области, на месте падения самолета, установили памятную доску со списком погибших. Рядом поставили несколько флагов с эмблемами ЧВК «Вагнер».

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» рухнул 23 августа 2023 года. Президент Владимир Путин сообщил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Пригожиным обнаружили осколки гранат, отметив, что внешнего воздействия на самолет не было.