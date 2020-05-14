Светская львица считает, что дом Chanel повысил цены из-за коронавируса

«Наверное, это связано с коронавирусом. Просто они сейчас, возможно, как-то уравнивают цену. У нас же тоже, по-моему, на 30% дороже было», — высказалась светская львица.

По слова Шеляговой, в данной ситуации сложно что-либо прогнозировать, так как новые коллекции были заморожены, нового ничего не выпустили, а «старое» покупать никто не хочет.

«Никто не захочет покупать старое — все хотят новое, но „сиди дома“ показало, что все это не очень нужно. Массмаркетовые компании не просядут, однако произойдет переоценка ценностей и круг людей, которые это покупали, сузится еще больше», — пояснила блогер.