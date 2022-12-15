Общество 15 декабря 2022, 15:28 Световые тумбы с елками и игрушками установили у Гостиного Двора в Петербурге

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В Петербурге власти города установили шесть световых тумб с елками и игрушками, которые делали дети на архитектурно-художественном конкурсе «Праздничный Петербург. Елочная игрушка». Об этом написал «Петербургский дневник».

Увидеть инсталляции можно на территории Гостиного Двора в центре города.

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«Елочки установили вчера. Работу еще не завершили, однако народ уже вовсю фотографируется с елками, спрашивает, интересуется», — сообщил заместитель директора по основной деятельности Городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.

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Световые тумбы будут радовать горожан и гостей города до 14 января.