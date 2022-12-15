15 декабря 2022, 15:28
Световые тумбы с елками и игрушками установили у Гостиного Двора в Петербурге
В Петербурге власти города установили шесть световых тумб с елками и игрушками, которые делали дети на архитектурно-художественном конкурсе «Праздничный Петербург. Елочная игрушка». Об этом написал «Петербургский дневник».
Увидеть инсталляции можно на территории Гостиного Двора в центре города.
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«Елочки установили вчера. Работу еще не завершили, однако народ уже вовсю фотографируется с елками, спрашивает, интересуется», — сообщил заместитель директора по основной деятельности Городского центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков.
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Световые тумбы будут радовать горожан и гостей города до 14 января.
Санкт-Петербург
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