Общество 28 декабря 2022, 14:16 Световые конструкции на станции метро «Пыхтино» оформят в виде турбин самолетов

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Продолжается строительство станции московского метрополитена «Пыхтино», которая располагается на Солнцевской линии. Световые конструкции на станции будут выполнены в форме турбин самолетов, сообщило «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что такой выбор авиатематики обусловлен месторасположением «Пыхтино». Станция находится вблизи улиц, названных в честь великих авиаконструкторов и летчиков.

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Всего будет установлено 10 световых конструкций в виде турбин.

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