Световое шоу в Петербурге установило рекорд

Шоу было посвящено окончанию Второй мировой Войны. В небо поднялись две тысячи световых беспилотных аппаратов, которые нарисовали огромные фигуры. Организаторы отметили, что подобного в стране еще не делали.

Запоминающиеся световые образы отразили великий подвиг советских солдат, а также напомнили о Дальневосточной Победе над Японией, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне.