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    04 сентября 2020, 15:00

    Световое шоу в Петербурге установило рекорд

    Анастасия Кременчугская

    В Санкт-Петербурге 3 сентября прошло световое шоу с участием более двух тысяч дронов. Оно вошло в Книгу рекордов России. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Шоу было посвящено окончанию Второй мировой Войны. В небо поднялись две тысячи световых беспилотных аппаратов, которые нарисовали огромные фигуры. Организаторы отметили, что подобного в стране еще не делали.

    Запоминающиеся световые образы отразили великий подвиг советских солдат, а также напомнили о Дальневосточной Победе над Японией, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне.

    Новости SMI.FM