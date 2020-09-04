Световое шоу в Петербурге установило рекорд
В Санкт-Петербурге 3 сентября прошло световое шоу с участием более двух тысяч дронов. Оно вошло в Книгу рекордов России. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Шоу было посвящено окончанию Второй мировой Войны. В небо поднялись две тысячи световых беспилотных аппаратов, которые нарисовали огромные фигуры. Организаторы отметили, что подобного в стране еще не делали.
Запоминающиеся световые образы отразили великий подвиг советских солдат, а также напомнили о Дальневосточной Победе над Японией, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне.