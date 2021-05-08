Световое шоу с тысячами дронов состоялось над Ржевским мемориалом. Видео

Зрелищное шоу в преддверии Дня Победы провели над Ржевским мемориалом с участием тысячи беспилотников, которые «нарисовали» в небе орден Отечественной войны и другие символы великих подвигов. Об этом сообщила пресс-служба Тверской области.

Около тысячи квадрокоптеров во время представления поднялись над памятником Советскому Солдату и выстроились в фигуры, посвященные Великой Победе.

Когда в небе появился орден Отечественной войны, огни коптеров загорелись разными цветами. В финале шоу дроны «нарисовали» голубя мира. Световое представление продлилось около 10 минут.

В подготовке акции участвовали активисты Российского движения школьников из Ржева. Они программировали беспилотники, расставляли их, проверяли готовность к взлету.

Источник: пресс-служба Тверской области

Ржевский мемориал Советскому Солдату открыли 30 июня 2020 года.

Российские школьники ранее поздравили ветеранов с Днем Победы. Медиафасады с поздравлениями разместили на зданиях в Москве и еще нескольких городах страны.

С 6 мая из Москвы до Ржевского мемориала начали курсировать поезда «Ласточка».