Световая проекция с кадром из фильма «Брат» появится в Петербурге

Световая проекция с кадром из фильма «Брат» Алексея Балабанова появится на одном из фасадов Санкт-Петербурга. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказала врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре — главного художника города Елена Крамскова.

«В этом году будет 25 лет с момента выхода фильма „Брат“ режиссера Алексея Балабанова. Думаю, ближе к осени на одном из фасадов появится кадр из этой картины», — сказала она.

Сейчас световые проекции можно увидеть уже по десяти адресам города. Среди них — фасад Литературно-мемориального музея Достоевского в Кузнечном переулке, где появилось световое изображение писателя. На части адресов размещены временные инсталляции, которые меняют в зависимости от той или иной даты, городского события. Например, ко Дню рождения Петра Великого на трех из десяти адресов были размещены проекции с изображением царя: Шпалерная, 44, 8-я линия Васильевского острова и на Каменноостровском проспекте, 26-28. Сейчас на фасады зданий вблизи оранжерей Таврического сада и около сада Андрея Петрова вернули прежние световые проекции — изображения Корнея Чуковского, а на Васильевском острове проекция Петра Великого останется до конца года, рассказала Крамскова.