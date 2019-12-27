Светомузыкальный фонтан появится на территории парка «Патриот» ЗВО в Кронштадте

По данным издания, на территории парка, кроме светомузыкального фонтана, будет создана мемориальная стена с памятными досками, которые посвящены генералам-губернаторам Кронштадта и командирам кронштадского порта.

Кроме того в складских зданиях на территории Кронштадтского докового адмиралтейства появятся музейные экспозиции и разнообразные кружки по моделированию, военному делу и изучению истории.

По словам архитектора проекта Ильи Юсупова, концепция развития парка предполагает воссоздание исторических объектов и приспособление их к современному использованию. В частности, речь идет о глубоководных аппаратах, кораблях и механизмах, которые характерны для морских заводов и портовых сооружений.