02 мая 2023, 20:20
Светофор стал причиной сбоя в работе зеленой ветки метро в Петербурге
«Фонтанка»: в Петербурге из-за светофора произошел сбой в работе зеленой ветки метро
В Санкт-Петербурге 2 мая вечером произошел серьезный сбой в работе метро. По техническим причинам поезда по зеленой ветке ездят с увеличенными интервалами, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена.
По предварительной информации, причиной сбоя стал светофор, он сломался в 18:39, чем вызвал коллапс на зеленой ветке. Пассажирам приходится ждать в вагонах, на перронах выстроились огромные очереди. Пока поезда между «Василеостровской» и «Гостиным двором» едут со скоростью 20 километров в час.
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«Пока увеличенный интервал. Если будет худо, придется временно закрывать вход на станции», — предупредили в метрополитене.
На входе на станцию «Василеостровская» образовалась толпа из-за ремонта и ограниченного входа.
Технические неисправности планируют устранить в течение двух часов, об этом сообщило издание РБК со ссылкой на информационно-справочный центр Петербургского метрополитена.
Санкт-Петербург
Метро
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