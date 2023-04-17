Общество 17 апреля 2023, 15:45 Светлану Горбачеву назначили на пост директора фонда «АиФ. Доброе сердце»

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Светлана Горбачева стала новым директором благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце». Ранее она занимала должность директора по стратегическому развитию, а также находилась на позиции врио директора. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Впереди предстоит много работы — мы планируем не только расширять географию взаимодействия фонда с медучреждениями, но и реализовывать новые проекты, делая упор на партнерства и digital-развитие», — сообщила Горбачева.

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На протяжении 17 лет фонд оказывает помощь тяжелобольным детям и взрослым из разных регионов России. Пациентам предоставляют медицинскую помощь, оплачивают операции и лекарства.