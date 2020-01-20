Светлана Журова рассказала, почему спортсмены идут в политику

Журова напомнила, что ряд спортсменов стали работать чиновниками, в частности в Минспорта, и в этом нет ничего удивительного.

«Разве неправильно, когда спортсмен — олимпийский чемпион становится председателем соответствующего комитета своего региона? Лучше, когда его возглавляет военный, как это бывает зачастую?» — задалась вопросом законодатель.

По ее словам, пока у избирателей есть интерес к спорту и здоровому образу жизни — в Госдуме будут спортсмены. При этом не стоит забывать, что парламентарии проходят серьезный отбор, и некомпетентные люди на выборы не пойдут, дабы не сесть в лужу.

«Участие в выборах — это очень серьезный вопрос, и те, кому не хватает знаний, пройти в любом случае не смогут», — обозначила Журова.