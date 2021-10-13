Светлана Журова осудила Хабиба Нурмагомедова за шутку с отсылкой к избиению в метро

Депутат Государственной думы России Светлана Журова осудила бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова за шутку в адрес ирландского спортсмена Конора Макгрегора. Публикацию спортсмена Журова назвала неуместной, сообщило издание Sport24.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что публикацию в Instagram бойца разместила его пресс-служба.

«У меня есть предположение, что это написал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно», — прокомментировала изданию скандальную шутку Светлана Журова.

По информации издания, Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию ирландского бойца Конора Макгрегора, сопроводив ее подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Издание отметило, что спортсмен сделал отсылку к избиению тремя дагестанцами в московском метро парня, который заступился за девушку и после был награжден медалью главой СК России Александром Бастрыкиным.

Сам Роман Ковалев, пострадавший в метро, рассказал, что не считает шутку Хабиба неуместной.