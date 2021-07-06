Светлана Бик возглавила Совет по устойчивому развитию РЭО

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о создании экспертного совета по устойчивому развитию. Его возглавила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик», член межведомственной рабочей группы по зеленому финансированию Светлана Бик.

«Мы с вами идем фактически в самое пекло проблем. Потому что тема отходов становится одной из ключевых для человечества. Но она же будет и драйвером развития экономики в ближайшие годы. Когда-то драйверами были банкиры, когда-то промышленники, сейчас ими будут точно те, кто работают в сфере обращения с отходами. Потому что результаты загрязнения окружающей среды, в том числе отходами жизнедеятельности, затрагивает буквально каждого человека, живущего не только в нашей стране, но и на Земле», — отметила Бик во время заседания Совета.

Денис Буцаев поблагодарил Светлану Бик за согласие возглавить Совет. По его мнению, она один из ведущих российских экспертов в сфере устойчивого развития и зеленого финансирования, а это как раз те вопросы, которыми будет заниматься сформированный состав экспертов.

Как сообщила Бик, это методологи, банкиры, специалисты в области оценки парниковых газов, профессионалы с сильной технологической экспертизой, а также представители ритейла. В список членов совета вошли руководители из Российского экологического оператора, Всемирного фонда природы России, «Совкомбанка», «Сбербанка», «Московского кредитного банка», «Райффайзенбанка», «Магнита», X5 Retail Group, Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ, компании «Экополис Сертификация и Сервис» и Немецкого общества по международному мотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в России.

«Мне кажется, это лучший экспертный состав по теме устойчивого развития, который сейчас действует на рынке. И я уверена, что все вместе мы сможем продемонстрировать фантастический результат в самой сложной сфере экономики», — сказала Бик.

Буцаев также назвал несколько направлений работы Совета, среди которых создание методик и стандартов, связанных с зеленым финансированием в отрасли.

Светлана Бик с августа 2017 года также является председателем Экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России. А с мая 2018 года — еще и руководителем Рабочей группы по вопросам ответственного финансирования (ESG) при Экспертном совете по рынку долгосрочных инвестиций.