Светлана Бессараб рассказала о новых льготах для ветеранов в России

Для ветеранов в России предусмотрен ряд льгот и выплат. Об этом Nation News рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Новые льготы распространяются на граждан, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Например, в Мурманской области с мая ветераны и граждане, к ним приравненные, полностью освобождаются от оплаты услуг ЖКХ.

Светлана Бессараб отметила, что в Федеральном законе «О ветеранах» указаны все существующие льготы для этой категории граждан. И каждый регион может включать для ветеранов свои льготы.

«У отдельных регионов есть такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте, на пригородном ж/д транспорте, освобождение от оплаты коммунальных услуг. Уже сегодня действуют льготы при оплате налога на землю. Каждый регион старается обеспечить необходимую поддержку этой категории граждан», — рассказала Светлана Бессараб.