Светлана Бессараб назвала минусы создания программы «Семейный индекс»

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением, согласно которому коэффициент «семейного индекса» будет увеличиваться за определенные достижения. В их числе рождение трех детей, участие и победа ребенка в соревнованиях и конкурсах, окончание учебного учреждения с отличием, получение дополнительного образования и спортивные достижения.

Как считает Бессараб, инициативу можно попробовать реализовать на региональном уровне.

«На уровне Российской Федерации, на мой взгляд, развивать такие лидерские качества в семьях или на конкурсной основе предоставлять им льготы будет неверно. Не каждый из нас способен окончить университет с отличием», — заметила депутат.

По ее мнению, при этом программа должна подразумевать добровольную основу. Бессараб отметила, что оценивать благополучие семьи по заслугам в образовании и материальным критериям неверно.