Светлана Алексиевич поддержала идею со льготами для «жертв перестройки»
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич поддержала предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова ввести льготы для «жертв перестройки». Писательницу процитировало ИА Ura.ru.
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Алексиевич призналась, что про 90-е годы знает много всего и напомнила о своей книге «Время секонд-хэнд», которая как раз и описывает тяготы тех лет. По ее мнению, было бы хорошо, если бы государство оказало какую-то помощь людям, которым удалось пережить то непростое время.
По данным информагентства, предложение Чернышова вызвало у его коллег неоднозначную реакцию. Одни назвали его глупым, другие, наоборот, посчитали инициативу уместной.