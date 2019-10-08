Светлана Алексиевич поддержала идею со льготами для «жертв перестройки»

«Все мы — жертвы перестройки». Новая льготная категория оказалась не нужна России Подробнее

Алексиевич призналась, что про 90-е годы знает много всего и напомнила о своей книге «Время секонд-хэнд», которая как раз и описывает тяготы тех лет. По ее мнению, было бы хорошо, если бы государство оказало какую-то помощь людям, которым удалось пережить то непростое время.

По данным информагентства, предложение Чернышова вызвало у его коллег неоднозначную реакцию. Одни назвали его глупым, другие, наоборот, посчитали инициативу уместной.