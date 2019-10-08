  • Светлана Алексиевич поддержала идею со льготами для «жертв перестройки»

    08 октября 2019, 13:35

    Артур Блянихов

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич поддержала предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова ввести льготы для «жертв перестройки». Писательницу процитировало ИА Ura.ru.

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    Алексиевич призналась, что про 90-е годы знает много всего и напомнила о своей книге «Время секонд-хэнд», которая как раз и описывает тяготы тех лет. По ее мнению, было бы хорошо, если бы государство оказало какую-то помощь людям, которым удалось пережить то непростое время.

    По данным информагентства, предложение Чернышова вызвало у его коллег неоднозначную реакцию. Одни назвали его глупым, другие, наоборот, посчитали инициативу уместной.