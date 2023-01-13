Эксклюзив 13 января 2023, 22:30 «Светлая, энергичная и неутомимая». Режиссер рассказал о съемках фильма о скончавшейся Наталье Садовской Режиссер Якович: Садовская была очень энергичным и светлым человекам, неутомимым в работе freepik

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Бывшая артистка балета Государственного академического Большого театра, балетовед, заслуженный деятель искусств России Наталья Садовская скончалась на 95-м году жизни. Режиссер Елена Якович рассказала «360», как снимала документальный фильм о Садовской.

Сценарий для фильма Якович писала сама, однако Садовская принимала деятельное участие в создании ленты. Режиссер рассказала, что артистка, несмотря на свой преклонный возраст, была очень энергичной.

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«В общении светлая, энергичная, совершенно неутомимая. Тогда ей лет было немало, но, тем не менее она совершенно без устали во всем участвовала, ей было интересно», — отметила Якович.

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Фильм снимали в трех локациях — это главные места в жизни Садовской. Первое место съемок — дом Садовских, где хранились все памятные вещи семьи.

«Это и стол Садовских, и удивительный аппарат, забыла как называется, в который вставлялись слайды. Можно было увидеть странную дореволюционную жизнь, которая теперь выглядит странной и которой жила семья Садовских. И дом был наполнен памятью этого удивительного рода», — рассказала режиссер.

Также съемки фильма проходили в месте, где Наталья Садовская проводила ежегодно часть времени и с которым была неразрывно связана. По словам Якович, Садовская смотрелась там удивительно органично и была неотъемлемой частью этого места.

Третья локация — Казань. Для этого города Садовская сделала так много, что «на нее молились» — она стояла у истоков фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуреева.

Похороны бывшей артистки балета Большого театра Натальи Садовской пройдут 15 января на Пятницком кладбище.