Светящийся объект в небе над Новосибирском оказался ступенью от ракеты «Союз-21.а» | 360°

Общество 26 октября 2022, 08:56 Светящийся объект в небе над Новосибирском оказался ступенью от ракеты «Союз-21.а» Жители Новосибирска сняли на видео летящую ступень от ракеты «Союз-21.а»

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Ранним утром 26 октября жители Новосибирска смогли увидеть в небе необычный светящийся объект. В соцсетях успели выдвинуть разные гипотезы о том, что это было. Звучали версии от НЛО до кометы. На самом деле горожане наблюдали ступень от ракеты «Союз-21.а», стартовавшей с Байконура.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-21» запустили ночью около 03:20. Это уже 19-й пуск российской ракеты-носителя в этом году, и третий по счету — с «Прогрессом».

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Выведение корабля на заданную орбиту и раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно, подчеркнули в пресс-службе Роскосмоса. В ведомстве пояснили, что «Прогресс МС-21» направился к МКС по двухсуточной схеме.

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Стыковка к модулю «Поиск» должна произойти в в 05:50 28 октября. На Международной космической станции его примут космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.