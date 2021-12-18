Свет отключат в некоторых районах Пензы

Филиал ПАО «Россети Волга» — «Пензаэнерго» в Пензе проведет ремонтные районы. В связи с этим в некоторых районах города остановят электроснабжение. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

18 декабря свет отключат на улице Брестская в период с 9:00 до 17:00. На следующий день в тот же период свет не будет работать улице Днепропетровская. 20 декабря без света окажутся Бессоновский и Земетчинский районы.

21 декабря с 9:00 до 17:00 свет не будет работать в Белинском, Бессоновском, Земетчинском, Каменском, Наровчатском и Нижнеломовском районах.