Свет на улицах и в парках Подмосковья не погаснет. Лампочки будут менять за два дня
Благодаря изменениям в законе «О благоустройстве в Московской области» депутаты Мособлдумы уменьшили срок замены перегоревшей лампочки в парках и на улицах с 10 до двух суток.
Это делается для того, чтобы снизить социальную напряженность граждан и повысить уровень благоустройства (освещенности).
Как заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета по строительству, архитектуры, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Мособлдумы Виктор Коханый каждый год перегорает примерно одно и тоже количество лампочек. Поэтому для обслуживающей организации не будет проблемой закупить необходимое количество про запас. Особенно во время более темного осенне-зимнего сезона.
Проект закона не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Его принятие не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.