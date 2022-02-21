Свердловский вице-губернатор назвал «легкодоступных» девушек виновными в нападении на себя. Но передумал

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов объяснил свое заявление о неоднозначном внешнем виде девушек и их поведении, которое он сделал на встрече с представителями национальных объединений. Объяснения последовали в Instagram политика.

Встреча с представителями национальных объединений прошла 18 февраля, ее созвали после того, как группа подростков-«южан» напала на двух женщин в Екатеринбурге. В тот же день в интервью изданию 66.ru Чемезов заявил, что сейчас некоторые девушки «выглядят легкодоступными».

«У самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно», — сказал Чемезов в интервью 66.ru. По его словам, если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и мужчина начинает считать, что «ей можно пользоваться как предметом».

Высказывание политика вызвало возмущение в социальных сетях. Некоторые посчитали, что слова вице-губернатора можно трактовать как оправдание насилия по отношению к женщинам.

В пресс-службе правительства региона изданию «Подъем» заявили, что СМИ неправильно поняли слова вице-губернатора. «Это же не так все. Не так трактуется, как он сказал», — сказали в пресс-службе.

Сам Чемезов позже пояснил, что «категорически не допускает мысли в мужской голове о дозволенности бить женщину». Он отметил, что семья является основой нравственного воспитания и формирует взаимоотношения между мальчиками и девочками. Политик добавил, что так как нападение на двух женщин в Екатеринбурге совершили представители азербайджанской диаспоры, то до них была доведена четкая позиция: такие поступки не останутся безнаказанными.

В середине февраля в Екатеринбурге подросток избил на автобусной остановке известного педагога Надежду Глазову и ее 20-летнюю дочь. Конфликт начался еще в автобусе, когда группа парней начала неподобающим образом себя вести и приставать к пассажирам. Дочь Надежды Глазовой, сидевшая в этом автобусе, попросила свою маму встретить ее на конечной остановке. Когда девушка вышла из автобуса, подростки последовали за ней.

Один молодой человек в итоге напал на Глазову и ее дочь. В результате нападения у Глазовой диагностировали двухлодыжечный перелом со смещением, ее дочь не госпитализировали, а только дали направление к неврологу.

По словам пострадавшей женщины, в районе, где она живет, проблема с нападениями молодых людей есть уже очень давно. Они позволяют себе очень много, подчеркнула педагог.