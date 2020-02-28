Свердловский тракторист засыпал снегом дорожную камеру. Он стал народным героем, но власти заставили извиняться

Дорожная полиция Свердловской области отыскала народного героя — тракториста, который засыпал снегом камеру. Из-за нее водители регулярно получали штрафы, как считает герой ролика — незаконные. Его заставили извиниться, но он это сделал не так, как рассчитывали в полиции.

Видео отважного тракториста появилось в соцсетях. Водитель спецтехники с веселым матерком несется по трассе с ковшом, полным снега, подъезжает к установленной на обочине треноге и опрокидывает на нее весь ковш. После этого трактор уезжает с места событий. Треногу, конечно, откопали, но быстро ли — неизвестно.

Народного мстителя принялись искать. На это были брошены все силы ГИБДД региона. В итоге его таки нашли. Им оказался Николай Соколов. Тракториста вызвали для обстоятельной беседы. Под конец разговора потребовали принести публичные извинения и так же выложить их в интернет.

Что он и сделал. Только совсем не так, как ожидали в полиции.

«По поводу своего поступка хочу сказать следующее. Почему в нашей стране какие-то люди могут попирать законы и на этом зарабатывать деньги, а кто-то должен платить по полной?» — задался вопросом мужчина.