Свердловский Минздрав проверит детскую больницу после жалобы сотни врачей

В Свердловской области Министерство здравоохранения начало проверку после открытого письма медиков детской областной клинической больницы с жалобой на низкие зарплаты. В ведомстве пообещали переговорить с каждым, кто подписался под обращением.

«Также хотелось бы отметить, что в Минздрав Свердловской области ни разу никто из сотрудников больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства», — сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

Сотрудники Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге написали открытое заявление по поводу низких зарплат. Обращение опубликовано в группе «Профсоюз медработников „Действие“» во «ВКонтакте». Утверждается, что письмо направлено в адрес губернатора области. Под обращением подписались 113 работников, в том числе врачи, медсестры и лаборанты.

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Авторы обращения заявили, что вынуждены работать на полторы-две ставки, чтобы обеспечить «элементарные потребности своих семей, гробя свое здоровье, лишая себя полноценной жизни». Они заявили, что по официальной версии, врачи в больнице получают 80 тысяч рублей, а медсестры — 46 тысяч. На самом деле с учетом переработок зарплата врачей максимально доходит до 55 тысяч рублей, а среднего медперсонала — до 30 тысяч.

В письме медики потребовали увеличить им зарплату, повысить тарифы территориальной программы ОМС в Свердловской области на 2020 год, ввести нормирование труда, а в комиссию по выплате стимулирующих надбавок включить представителей профсоюзов.