Общество 14 декабря 2023, 16:26 Свердловский министр выехал с проверкой в больницу, на которую пожаловались Путину Глава свердловского Минздрава Карлов выехал в больницу после жалобы Путину Телеканал «360»

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов выехал в больницу поселка Рефтинский после того, как на ее состояние пожаловался местный житель во время прямой линии президента Владимира Путина. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«В Рефтинский по моему поручению выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов для оценки и принятия решений по ускоренному обновлению лечебного учреждения», — заявил глава региона Евгений Куйвашев.

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Он отметил, что развитие системы здравоохранения является одним из приоритетов в Свердловской области, поэтому отдельно уделят внимание условиям труда врачей в больнице. Куйвашев добавил, что на капремонт поликлиники выделили 5,8 миллиона рублей в 2022 году.

Ранее следователи начали проверку после детской жалобы Путину на спортзал в Судаке. Юный спортсмены рассказали, что они тренируются в ненадлежащих санитарных условиях. Здание комплекса не ремонтировали около 40 лет, там протекает крыша, на стенах образовалась плесень, пол проваливается, а помещения не отапливают.