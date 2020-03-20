Свердловский министр призвал бороться с коронавирусом спортом. Мнение о совете разделились

Кто-то надевает маски для профилактики коронавируса, а вот свердловский министр спорта делает упражнения. Он заявил, что побороть инфекцию может именно спорт.

«Коронавирус, говорите? Да, неприятно, приходится чем-то жертвовать. Я думаю, что нужно заниматься физкультурой и спортом, потому что спорт против коронавируса. Спорт победит коронавирус», — говорит на опубликованном в Instagram видео министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

После этих слов чиновник берет гантели и начинает делать упражнения. Затем министр встает с кресла, снимает очки и несколько раз отжимается от пола.

Ролик всего за шесть часов посмотрели более 1,2 тысячи пользователей. В комментариях отметили, что личный пример — всегда хорошо.

«Леонид Аронович подает правильный пример!!! Так держать и всем ровняться», — написал один из пользователей.

«Классно! На личном примере, доходчиво и с выдумкой!», — поддержала девушка.

Но нашлись и те, кому не понравились слова о том, что нужно чем-то жертвовать. Кто-то расценил как введение людей в заблуждение заявление, что спорт поможет от коронавируса. Сам Рапопорт заверил, что нужна позитивная повестка на фоне пандемии.

«Здоровье каждого находится у него в руках, поэтому физкультура — это очень важное средство для укрепления здоровья. И очень важно, в том числе может быть для тех, кто находится в сложной ситуации, чтоб занимались физкультурой, потому что это позитивные эмоции. Сколько просмотров у видео, столько и мнений», — пояснил министр изданию «Подъем».

Тем временем в России коронавирус диагностировали у 253 пациентов. Вылечить и выписать удалось 12 человек.